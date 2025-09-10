Sport

Hakim Ziyech vers le Brésil ?

Rédaction N10 septembre 2025 - 13:00

Des médias sportifs brésiliens ont rapporté que le nom de Hakim Ziyech a été proposé au Flamengo. En parallèle, il est sur les tablettes de trois clubs espagnols : Séville, Majorque et Elche.

Le site brésilien Somos Fanáticos a indiqué que le nom de l’international marocain a bien été suggéré au club, mais que ce dernier ne semble pas enthousiaste, pour l’instant, à l’idée de concrétiser ce transfert.

Âgé de 32 ans, Hakim Ziyech traverse une période difficile depuis la résiliation de son contrat avec Al-Duhail. Ses deux dernières expériences, à Chelsea et à Galatasaray, n’ont pas été concluantes, malgré une période exceptionnelle passée à l’Ajax Amsterdam.

Conformément aux règlements de la FIFA, Ziyech a toutefois le droit de s’engager avec un club en dehors de la période des transferts, les joueurs libres n’étant pas soumis aux dates du mercato.

N.M.


