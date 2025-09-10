Où aura lieu le match Maroc-Congo ?

La FRMF n’a pas encore tranché concernant le stade qui accueillera le match Maroc-Congo, pour le compte de la 9ème journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Contactée par Le Site info, une source fédérale a indiqué que l’option la plus probable reste le stade Moulay Abdellah de Rabat, qui avait déjà accueilli le match Maroc–Niger. «Le stade de Tanger figure également parmi les alternatives. Tout dépendra de l’avancement des travaux de réaménagement. Il est prévu que le stade soir livré entre fin septembre et début octobre», précise la même source.

Le match des Lions de l’Atlas face au Congo est prévu le 13 ou le 14 octobre prochain.

Rappelons que l’équipe nationale marocaine a signé sa quatorzième victoire consécutive en s’imposant, lundi dernier, face à la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Il ne reste plus qu’un succès, lors du prochain match contre le Congo-Brazzaville pour que les Lions de l’Atlas égalent le record détenu par l’Espagne et l’Allemagne (15 victoires d’affilée). Sous la houlette de Walid Regragui, la sélection marocaine a entamé cette impressionnante série en juin 2024, après avoir battu la Zambie à Rabat (2-1).

A noter que le Maroc a déjà décroché sa qualification pour le Mondial 2026 après sa victoire, vendredi dernier, face au Niger (5-0).

N.M.