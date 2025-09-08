Casablanca : Badou Zaki hospitalisé à l’hôpital Universitaire Mohammed VI

La Fédération nigérienne de football a annoncé dans un communiqué officiel que l’entraîneur marocain Badou Zaki a été victime d’un malaise soudain samedi dernier à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, quelques heures avant son départ pour Zanzibar. Il devait y diriger la sélection nigérienne face à la Tanzanie, dans le cadre de la 8ᵉ journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Selon le communiqué, Badou Zaki a été immédiatement transporté au CHU Mohammed VI de Casablanca, où il a été pris en charge par l’équipe médicale. Grâce à des interventions médicales précises, il a pu dépasser la phase critique.

Rappelons que Badou Zaki avait dirigé l’équipe du Niger lors du match contre la sélection nationale marocaine, vendredi dernier, pour la 7ᵉ journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, match remporté par les Lions de l’Atlas (0-5).