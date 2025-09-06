Inter de Miami : l’Uruguayen Luis Suarez suspendu six matches

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant de l’Inter Miami Luis Suarez a été suspendu six matches après avoir déclenché une bagarre avec l’un des membres du staff de Seattle à l’issue de la finale de la Leagues Cup dimanche dernier.

La suspension du joueur uruguayen a été décidée vendredi par la Commission de discipline du tournoi. Cette décision ne devrait s’appliquer que pour la prochaine édition de la Leagues Cup, tournoi réunissant des équipes du Mexique et de la MLS, selon la même source.

De son côté, la MLS se « réserve le droit » d’infliger une sanction supplémentaire au joueur, précise la commission.

A la fin de la rencontre où l’Inter Miami s’est incliné face aux Sounders de Seattle (3-0), l’Uruguayen a traversé le terrain pour aller s’en prendre à l’un de ses adversaires, le milieu de Seattle Obed Vargas. Il s’est précipité vers lui, l’a attrapé par le cou, déclenchant une bagarre générale avec plusieurs joueurs et membres du staff des deux équipes.

Les coéquipiers de Suarez à l’Inter Miami Sergio Busquets et Tomas Aviles ont eux écopé de deux matches de suspension pour le premier, et de trois pour le second. L’un des membres du staff de Seattle Steven Lenhart a lui été suspendu cinq rencontres.