Messi affirme que l’Inter de Miami sera son dernier club

Par LeSiteinfo avec MAP

Le capitaine de la sélection argentine, Lionel Messi, a affirmé que son club actuel « Inter Miami » sera le dernier pour lequel il jouera avant de prendre sa retraite.

C’est la première fois que l’octuple Ballon d’or évoque sa retraite lors d’une interview avec la chaîne ESPN, dont des fragments ont été diffusés en Argentine, à quelques jours du début de Copa America (20 juin-14 juillet aux Etats Unis).

« C’est effrayant que tout soit fini », a dit Messi, âgé de 37 ans.

Lionel Messi se prépare pour une nouvelle aventure avec l’équipe nationale argentine à l’occasion de Copa América 2024 et cherchera à réitérer l’exploit du Brésil en 2022, après avoir remporté la Coupe du monde au Qatar la même année.

« Je ne suis pas prêt à quitter le football, j’ai fait ça toute ma vie, j’adore jouer au ballon. J’aime m’entraîner, les jours de match. C’est toujours un peu effrayant que tout soit fini », a affirmé Messi lors de cette interview réalisée à Miami.

« C’était une étape difficile de quitter l’Europe pour venir ici. Le fait d’être champion du monde m’a beaucoup aidé à voir les choses différemment. Mais je n’y pense pas, c’est pour ça que j’essaie de profiter beaucoup plus de tout et passer de bons moments au club, où j’ai des coéquipiers et des amis. Et la même chose m’arrive en équipe nationale et j’apprécie les petits détails qui me manqueront » après ma retraite, a dit Messi.

A la question de la chaîne pour savoir si « votre dernier club est-il l’Inter Miami ? », Messi a répondu sans détour : « Oui, je pense que oui ».