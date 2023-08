Qui est Yassine Cheuko, le garde du corps de Lionel Messi ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Au pays de Lionel Messi, la présence d’un homme baraqué au regard perçant et au visage impavide, qui suit la star du football argentin en terre américaine comme son ombre, n’a pas manqué de susciter curiosité et bienveillance.

Le nom de Yassine Cheuko, le garde du corps chargé de veiller sur Messi après son transfert au début de cette saison à Inter Miami, est apparu dans des centaines d’articles de la presse locale et a fait l’objet de commentaires élogieux dans les principaux programmes de sport et des célébrités à la télévision et la radio.

Depuis plusieurs jours, les usagers des réseaux sociaux en Argentine multiplient les commentaires et les interrogations sur l’identité, le parcours et les compétences de cet homme ténébreux aux gestes secs, qui a servi jadis dans les rangs de l’armée américaine en Irak et en Afghanistan.

Qui est le garde du corps de Lionel Messi à l’Inter Miami ?, s’interrogeaient en chœur les principaux titres de la presse en Argentine qui promet d’assouvir la curiosité des lecteurs et de révéler « tout ce qu’il faut savoir sur Yassine Cheuko, l’homme chargé de la sécurité de Lionel Messi et de sa famille à l’Inter Miami ».

Le célèbre site locale « El Destape » raconte par le menu détail « l’incroyable histoire » de Yassine Cheuko, qui a été engagé par David Beckham, un des propriétaires de l’Inter Miami, pour veiller sur Messi et sa famille dès son arrivée en Floride.

Son choix a été dicté « non seulement pour son expérience militaire mais aussi son expertise en arts martiaux mixtes, en taekwondo et en boxe ».

Le même site souligne que « son physique impressionnant et ses compétences font de lui un personnage difficile à manquer, même si son objectif est précisément de passer inaperçu tout en veillant à la sécurité de Messi » qu’il suit même sur le bord du terrain et s’interpose entre lui et les fans qui parviennent à déjouer la sécurité.

« Le travail (de Yassine) ne se limite pas aux 90 minutes du match, mais il fait également partie d’une agence privée composée de plus de 50 personnes qui surveillent les déplacements d’Antonela Roccuzzo (épouse de Messi) et de ses fils Thiago, Mateo et Ciro ».

De manière anecdotique, le site Infobae note que le nombre de followers de Yassine Cheuko sur Instagram a littéralement explosé après que Messi a commencé à le suivre sur ce réseau social.

La première chaine d’information en continu « Todo Noticias » diffusait mardi une vidéo devenue virale de Yassine Cheuko qui vérifiait les alentours d’un restaurant à Miami peu avant l’arrivée de Messi.

Dans leurs commentaires, les Argentins semblent bienveillants à l’égard du travail que fait Yassine Cheuko aux côtés de Messi, leur idole incontestée du moment qui continue, malgré ses 36 ans, à produire joie et fierté dans son pays natal.