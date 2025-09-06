Badou Zaki : «S’incliner face au Maroc est un résultat ordinaire»

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe du Niger de football, Badou Zaki, a assuré que le revers de ses protégés face à l’équipe du Maroc de football (5-0), vendredi soir au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, « n’est pas une lourde défaite, mais un résultat ordinaire » face à « la meilleure équipe africaine ».

« L’expulsion d’un de nos joueurs nous a compliqué la tâche. Nos joueurs sont en manque de compétition, car le championnat local n’a pas encore commencé. On a toujours des problèmes au mois de septembre. On s’attendait à ce scénario», a analysé Zaki, en conférence de presse à l’issue du match Maroc-Niger, qui s’est soldé par la qualification des Lions de l’Atlas pour le prochain mondial en 2026.

Selon Zaki, les joueurs du Niger ne sont pas habitués à jouer face à un stade archicomble et devant pas moins de 60.000 spectateurs, relevant que l’effectif de l’équipe du Maroc est très fort. «Il n’y a pas photo entre les deux formations», a-t-il poursuivi.

Il a noté, dans ce sens, que le stade Prince Moulay Abdellah est «une fierté pour le Maroc», confiant qu’il «n’est pas facile de jouer contre l’équipe de son pays d’origine».

«L’objectif du Niger était la qualification à la CAN-2025, mais nous n’avons pas pu l’atteindre. On ne rêvait pas de se qualifier pour le Mondial, mais nous voulons bâtir une équipe combative en prévision de la CAN-2027», a-t-il soutenu. Par ailleurs, Badou Zaki a indiqué que les exploits réalisés par le football marocain ces dernières années, sont le fruit d’une stratégie bien ficelée et de la Vision sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

«La révolution footballistique au Maroc porte aujourd’hui ses fruits, à la faveur de la mise en place d’infrastructures sportives modernes, de l’Académie Mohammed VI, du Complexe Mohammed VI de football (…), ce qui fait du Maroc un modèle à suivre pour le continent africain», a-t-il dit.

Après cette victoire, le Maroc, qui a validé son billet au Mondial américain, prévu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, à deux journées de la fin des qualifications, a consolidé sa position comme leader du groupe avec 18 points de six victoires en six matchs, suivi de la Tanzanie (10 pts), la Zambie, le Niger (6 pts) et le Congo (1 point). La Coupe du monde 2026 marquera ainsi la septième participation du Maroc à la phase finale de la compétition et la troisième d’affilée (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).