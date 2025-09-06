Sport

Maroc-Niger : un hymne national vibrant et émouvant à Rabat (VIDEO)

Rédaction M6 septembre 2025 - 11:07

Lors du match entre le Maroc et le Niger, disputé au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat et dès l’entonnement de l’hymne national, les tribunes ont résonné d’une seule voix, offrant un instant fort en émotion.

Les dizaines de milliers de supporters présents ont chanté à l’unisson, dans une atmosphère chargée de fierté et de ferveur patriotique.

La vidéo montre également les impressionnants tifos déployés avant la rencontre. Parmi eux, celui qui a le plus marqué les esprits représente un lion majestueux brandissant la Coupe d’Afrique dans ses mains, symbole des ambitions des Lions de l’Atlas.


