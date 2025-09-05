Belle image : Hakimi embrasse la tête de Timoumi en signe de respect (VIDEO)

À la veille du match Maroc-Niger, une belle image de transmission entre générations a marqué la préparation des Lions de l’Atlas. Achraf Hakimi a rencontré l’ancienne gloire du football national, Mohamed Timoumi, Ballon d’or africain 1985.

En signe de respect et de reconnaissance, la star du Paris Saint-Germain s’est inclinée pour lui embrasser la tête. Un geste fort, salué par tous, qui illustre l’attachement des joueurs actuels à l’histoire glorieuse du football marocain et à ceux qui l’ont façonné.