David Beckham revient à Marrakech pour la promo de sa marque de lunettes (VIDEO)

La star anglaise et ancien joueur de l’équipe nationale, David Beckham, a une nouvelle fois choisi la ville de Marrakech, au Maroc, pour tourner la campagne de sa collection automne/hiver 2025, destinée à sa marque de lunettes de vue et de soleil.

Dans cette publicité, l’ex-joueur de Manchester United apparaît tenant un « ibrik en cuivre », versant du thé marocain dans un verre traditionnel blanc, tout en ayant sélectionné plusieurs plans tournés dans sa résidence à Marrakech, ville célèbre pour sa couleur rouge emblématique et ses palmiers.

Beckham a accompagné cette vidéo d’un commentaire : « Je vous présente ma nouvelle collection automne-hiver 2025… notre collection la plus innovante à ce jour. »

Il convient de rappeler que l’Anglais avait déjà choisi Marrakech pour promouvoir une précédente campagne de sa marque de lunettes de vue et de soleil.

Les scènes de cette nouvelle publicité ont été tournées à sa résidence à Marrakech, sur les routes désertiques aux alentours de la ville, ainsi qu’à proximité des célèbres montgolfières touristiques qui caractérisent la périphérie de la ville rouge.

David Beckham a également commenté la vidéo : « Nouvelle aventure… j’ai pris énormément de plaisir à créer cette nouvelle collection pour 2025. J’espère qu’elle vous plaira. »

Il s’agit de la troisième fois que David Beckham choisit Marrakech pour promouvoir sa marque. L’an dernier déjà, il avait lancé cette marque internationale lors d’un événement dans la capitale du palmier, en présence de plusieurs personnalités célèbres.