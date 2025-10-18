Horoya-AS FAR: tout ce qu’il faut savoir sur le match (Ligue des champions)

L’AS FAR affrontera dimanche au stade Mamadou Konaté de Bamako, l’équipe guinéenne de Horoya AC de Conakry, comptant pour le match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Militaires, sous la houlette de l’entraîneur portugais, Alexandre Santos, abordent cette confrontation avec ambition et concentration, animés par la volonté de réaliser un résultat positif avant la manche retour, prévue le 25 octobre au stade Prince Moulay El Hassan à Rabat.

Opposés à une formation guinéenne chevronnée, rompue aux joutes africaines, les Militaires devront faire preuve d’une rigueur tactique sans faille, d’un réalisme offensif affirmé et d’un sang-froid constant pour espérer prendre une option favorable dans cette double confrontation.

Par ailleurs, l’entraîneur portugais de la formation rbatie devra composer avec plusieurs absences de taille. Abdelfattah Hadraf et Taoufik Razko, blessés, ne seront pas du voyage, tandis qu’Abdelhakim El Mesbahi et Zinedine Kebdani sont retenus avec la sélection nationale U20, engagée actuellement en Coupe du Monde au Chili.

Fort de l’expérience acquise lors de ses précédentes participations à la Ligue des champions, le club militaire entend capitaliser sur la cohésion de son groupe et sur la détermination de ses cadres, à l’image de son capitaine Mohamed Rabie Hrimat, pour aborder ce déplacement dans les meilleures dispositions.

Le Horoya AC, qui ne dispose pas de stade homologué, s’est qualifié pour ce tour en éliminant Al-Hilal Benghazi (défaite 1-0 à l’aller, victoire 2-0 au retour), confirmant ainsi sa constance et sa compétitivité sur la scène africaine.

Une performance solide à Bamako permettra à l’AS FAR de franchir un pas important vers son objectif continental et de consolider sa position parmi les formations les plus en vue du football africain.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17 heures.

S.L.