CHAN 2024. Ce qu’a dit Tarik Sektioui avant la grande finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a affirmé, vendredi à Nairobi, que la confiance et la détermination sont les clés pour remporter la finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) contre Madagascar, samedi au stade international Moi à Nairobi.

« Chaque match présente un scénario différent avec ses détails qui font la différence. Nous sommes très confiants pour l’issue de cette rencontre », a-t-il commenté en conférence de presse d’avant match.

« Pour gagner cette finale, il faut être prêt à cent pour cent à tous les niveaux », a estimé Sektioui, expliquant que « respecter son adversaire c’est se respecter soi-même, mais nous avons les moyens de réussir et gagner la finale ».

Selon lui, « Madagascar est une équipe solide. Si elle est en finale c’est qu’elle le mérite amplement par ce qu’aucune équipe n’atteint la finale par hasard ».

« Quand nous préparons un match de finale pour représenter notre pays, toutes les difficultés se dissipent. Une finale c’est être sacré vainqueur ou pas. Nous sommes tous conscients de cette responsabilité et prêts à tout sacrifier sur le terrain pour honorer le football marocain », a-t-il indiqué.

Il a fait remarquer que « l’équipe du Maroc est la seule qui a fait le déplacement dans les trois pays organisateurs de cette édition, mais cela nous procure la volonté et la détermination pour dépasser les difficultés et décrocher le titre ».

Pour le joueur Salaheddine Rahouli, « nous nous sommes bien préparés pour le match contre Madagascar. Nous sommes venus au CHAN pour jouer la finale et nous sommes pleinement déterminés à ramener le trophée au Maroc ».

« Décrocher ce titre pour la troisième fois est une fierté pour nous tous », a-t-il souligné, ajoutant que « nous sommes tous conscients de la responsabilité qui nous incombe et nous espérons offrir ce troisième sacre aux supporters marocains ».

Le Maroc croisera le fer avec Madagascar en finale du CHAN, samedi au stade international Moi de Kasarani à Nairobi (16h00 GMT+1).