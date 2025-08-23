Mercato : le Raja mise sur la jeunesse avec deux recrues

Le Raja Club Athletic est parvenu à renforcer plusieurs postes lors du mercato estival en cours.

Dans une déclaration à Radio Mars, l’entraîneur de l’Union Touarga, Abdelouahed Zemrat, a confirmé que le Raja a recruté le joueur Fouad Zehouani, tout comme Mouad Dehhak.

Il a précisé que Zehouani a déjà signé son contrat, mais qu’il reste engagé avec la sélection marocaine locale pour le Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux.

Le Raja a ainsi réussi à s’attacher les services de l’arrière gauche, une recrue de poids pour le club qui mise sur le renforcement de tous ses postes avec des talents prometteurs.