Sport

Mercato : le Raja mise sur la jeunesse avec deux recrues

Rédaction M23 août 2025 - 13:03

Le Raja Club Athletic est parvenu à renforcer plusieurs postes lors du mercato estival en cours.

Dans une déclaration à Radio Mars, l’entraîneur de l’Union Touarga, Abdelouahed Zemrat, a confirmé que le Raja a recruté le joueur Fouad Zehouani, tout comme Mouad Dehhak.

Il a précisé que Zehouani a déjà signé son contrat, mais qu’il reste engagé avec la sélection marocaine locale pour le Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux.

Le Raja a ainsi réussi à s’attacher les services de l’arrière gauche, une recrue de poids pour le club qui mise sur le renforcement de tous ses postes avec des talents prometteurs.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction M23 août 2025 - 13:03


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page