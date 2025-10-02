Mondiaux de para-athlétisme: Aymane El Haddaoui décroche l’or

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Marocain Aymane El Haddaoui a décroché, jeudi à New Delhi, la médaille d’or du 400 m (catégorie T47) aux Championnats du monde de para-athlétisme 2025.

Déjà médaillé de bronze sur les 100 m (T47) lors de ces Mondiaux, El Haddaoui a confirmé son statut de spécialiste du tour de piste en dominant cette finale. Il a bouclé les 400 m en 47 sec 14/100è, devant le brésilien Thomaz Ruan De Moraes (47,90 s) et le Sud-africain Collen Mahlalela (48,04 s).

Aux Jeux paralympiques de Paris 2024, l’athlète marocain s’était illustré en remportant la médaille d’or du 400 m, assortie d’un nouveau record du monde (46,65 s), ainsi que le bronze sur 100 m.

« Je suis très heureux de remporter cette médaille d’or, la première pour le Maroc dans ces Championnats du monde, et que « je dédie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste ».

Les conditions à New Delhi sont difficiles, avec des températures élevées et un fort taux d’humidité, mais nous avons pu relever le défi grâce au travail et à la détermination », a dit El Haddaoui, dans une déclaration à la MAP.

Outre El Haddaoui, d’autres athlètes marocains sont encore en lice pour des médailles. Le sprinteur Mahdi Afri (T12) disputera la finale du 400 m vendredi, tandis que Hayate El Garaa et Ibtissame El Garaa (F41) prendront part, le même jour, à la finale du lancer du disque. De son côté, Zakaria Derhem (F33) concourra dimanche en finale du lancer du poids assis.

Les Mondiaux de para-athlétisme, qui se poursuivent jusqu’au 05 Octobre, réunissent plus de 1.000 athlètes en lisse dans 186 épreuves médaillées (101 masculines, 84 féminines et une mixte), soit 15 de plus que lors de la dernière édition disputée à Kobe (Japon), en 2024.

S.L.