Ligue Conférence: le programme des barrages aller
Voici le programme des barrages aller de la Ligue Conférence, prévus le jeudi 21 août (retour le jeudi 28 août) :
Jeudi 21 août (GMT+1)
(17h00) Rosenborg (NOR) – Mayence (GER)
(18h00) Hamrun Spartans (MLT) – FK RFS (LAT)
Györ (HUN) – Rapid Vienne (AUT)
BK Häcken (SWE) – CFR Cluj (ROM)
Wolfsberg (AUT) – Omonia Nicosie (CYP)
(18h45) Basaksehir (TUR) – Universitatea Craiova (ROM)
(19h00) Breidablik (ISL) – Virtus (SMR)
Drita (KOS) – Differdange (LUX)
Olimpija Ljubljana (SLO) – FC Noah (ARM)
Strasbourg (FRA) – Brøndby (DEN)
Shakhtar Donetsk (UKR) – Servette Genève (SUI)
Anderlecht (BEL) – AEK Athènes (GRE)
Celje (SLO) – Banik Ostrava (CZE)
Levski Sofia (BUL) – AZ Alkmaar (NED)
Polissya Zhytomyr (UKR) – Fiorentina (ITA)
Nioman Hrodna (BLR) – Rayo Vallecano (ESP)
Sparta Prague (CZE) – Riga FC (LAT)
(19h15) Jagiellonia (POL) – Dinamo Tirana (ALB)
Lausanne-Sport (SUI) – Besiktas (TUR)
(19h45) Shelbourne (IRL) – Linfield (NIR)
(20h00) Crystal Palace (ENG) – Fredrikstad (NOR)
Raków Czestochowa (POL) – Arda (BUL)
Hibernian (SCO) – Legia Varsovie (POL)
Santa Clara (POR) – Shamrock Rovers (IRL)
