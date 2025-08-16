Sport

Ligue Conférence: le programme des barrages aller

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)16 août 2025 - 20:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme des barrages aller de la Ligue Conférence, prévus le jeudi 21 août (retour le jeudi 28 août) :

Jeudi 21 août (GMT+1)

(17h00) Rosenborg (NOR) – Mayence (GER)

(18h00) Hamrun Spartans (MLT) – FK RFS (LAT)

Györ (HUN) – Rapid Vienne (AUT)

BK Häcken (SWE) – CFR Cluj (ROM)

Wolfsberg (AUT) – Omonia Nicosie (CYP)

(18h45) Basaksehir (TUR) – Universitatea Craiova (ROM)

(19h00) Breidablik (ISL) – Virtus (SMR)

Drita (KOS) – Differdange (LUX)

Olimpija Ljubljana (SLO) – FC Noah (ARM)

Strasbourg (FRA) – Brøndby (DEN)

Shakhtar Donetsk (UKR) – Servette Genève (SUI)

Anderlecht (BEL) – AEK Athènes (GRE)

Celje (SLO) – Banik Ostrava (CZE)

Levski Sofia (BUL) – AZ Alkmaar (NED)

Polissya Zhytomyr (UKR) – Fiorentina (ITA)

Nioman Hrodna (BLR) – Rayo Vallecano (ESP)

Sparta Prague (CZE) – Riga FC (LAT)

(19h15) Jagiellonia (POL) – Dinamo Tirana (ALB)

Lausanne-Sport (SUI) – Besiktas (TUR)

(19h45) Shelbourne (IRL) – Linfield (NIR)

(20h00) Crystal Palace (ENG) – Fredrikstad (NOR)

Raków Czestochowa (POL) – Arda (BUL)

Hibernian (SCO) – Legia Varsovie (POL)

Santa Clara (POR) – Shamrock Rovers (IRL)

S.L.


