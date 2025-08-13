CHAN 2024: Youssef Belammari s’exprime avant Maroc-Zambie

Les éléments nationaux son conscients de la responsabilité qui leur incombe lors de leur match contre la Zambie, pour le compte de la 4e journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), a indiqué, mercredi à Nairobi, le joueur de la sélection marocaine, Youssef Belammari.

«Nous allons affronter un adversaire qui va jouer toutes ses cartes parce qu’il n’a plus rien à perdre (…) nous sommes tous conscients, joueurs et staff technique, de la responsabilité qui repose sur nos épaules pour faire un bon résultat», a affirmé Belammari en marge de la séance d’entraînement des Lions de l’Atlas, au stade Sacco dans la capitale kényane.

«Nous n’avons plus le droit à l’erreur lors de ce match et nous sommes motivés pour remporter la victoire et revenir en compétition », a-t-il souligné.

De son côté, Ayoub Khairi a indiqué que les éléments nationaux sont déterminés à décrocher la victoire contre la Zambie.

« Nous allons chercher les trois points de la victoire qui sont très importants à ce stade de la compétition», a-t-il affirmé, ajoutant que «nous allons tout faire pour remporter le match et offrir la victoire à nos supporters».

«Nous avons toutes les chances de notre côté pour faire un bon résultat, auquel nous nous sommes bien préparés», a-t-il souligné.

Le Maroc et la Zambie croiseront le fer, jeudi, au stade Kasarani (15h00).

