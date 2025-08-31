CHAN 2024 : le Maroc, pays le plus titré à l’échelle africaine ces dernières années

Le football marocain s’est illustré ces dernières années en décrochant plusieurs trophées continentaux, dont le dernier en date est le titre du Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN-2024) glané par les Lions de l’Atlas, samedi face à Madagascar (3-2), ce qui fait du Maroc le pays le plus titré à l’échelle africaine ces dernières années.

Les hommes de Tarik Sektioui ont signé un parcours exceptionnel lors de ce CHAN organisé au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, offrant au Royaume une troisième couronne dans cette compétition. Le Maroc est devenu le pays le plus titré dans ce tournoi avec 3 sacres, devançant la RD Congo, qui compte 2 titres. Bien que les Lions de l’Atlas aient entamé le tournoi à Nairobi, dû se déplacer en Tanzanie en quart de finale, puis en Ouganda lors du dernier carré, avant de regagner la capitale kényane pour disputer la finale, ils ont fait montre d’une volonté d’acier de hisser haut les couleurs nationales et d’honorer le ballon rond marocain.

Cette victoire amplement méritée vient s’ajouter aux performances remarquables des sélections marocaines, qui ont consacré leur mainmise sur les différents tournois continentaux. En effet, après l’épopée des Lions de l’Atlas lors du Mondial-2022 au Qatar, où les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont écrit une nouvelle page dans l’histoire de la compétition planétaire, après s’être hissé en demi-finale du Mondial, un stade jamais atteint jusqu’ici par une sélection africaine ou arabe, l’équipe nationale olympique a, elle aussi, était à deux doigts de décrocher l’or des derniers Jeux olympiques (Paris-2024) avant de perdre en demi-finale face à l’Espagne (2-1).

Les Olympiques ont terminé au pied du podium, soit la première médaille de bronze décrochée par le Maroc dans le tournoi olympique de football. Cette même sélection U23 avait remporté le titre continental de la catégorie, lors de la CAN organisée au Maroc.

De son côté, l’équipe nationale U20 a été sacrée vice-championne d’Afrique après avoir perdu en finale, en mai dernier au Caire, face à l’Afrique du Sud (1-0). Les Lionceaux de l’Atlas s’apprêtent à disputer le mondial U20, prévu fin septembre prochain au Chili et évolueront dans un groupe C très relevé avec le Brésil, le Mexique et l’Espagne. La sélection marocaine U17 a été, elle, sacrée championne d’Afrique pour la première fois de son histoire, en battant le Mali en finale de la CAN disputée en avril dernier dans le Royaume.

Chez les dames, l’équipe nationale A a été sacrée, en juillet dernier, vice-championne d’Afrique pour la deuxième fois après sa défaite en finale face au Nigeria (2-3).

En futsal, l’équipe du Maroc, 6è au classement mondial, a décroché le titre continental pour la troisième fois consécutive, en décrochant la CAN-2024. Le sacre des hommes de Hicham Dguig a donné le La à l’équipe féminine de futsal, qui a remporté en avril dernier la toute première édition de la CAN féminine de futsal, jouée à Rabat.

Les protégées de Adil Sayeh ont fait d’une pierre deux coups, après leur qualification pour le premier Mondial féminin de futsal, prévu aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre prochains, où elles représenteront l’Afrique, aux côtés des Tanzaniennes.

A cela s’ajoute la participation de l’équipe nationale féminine U17 aux cinq prochaines éditions de la coupe du monde de la catégorie, prévues dans le Royaume, ce qui est de nature à donner une forte impulsion à la pratique footballistique féminine. Ces performances confirment, si besoin est, le travail colossal fourni par la Fédération royale marocaine de football pour la promotion de cette discipline chez les jeunes et les femmes, afin de permettre aux différentes sélections nationales de s’illustrer dans les compétitions continentales et internationales.

De même, le public marocain aura rendez-vous avec d’autres échéances cruciales, notamment les qualifications africaines du Mondial-2026, dans lesquelles les Lions de l’Atlas, largement en tête du groupe E (15 pts), accueilleront le Niger, le 5 septembre à Rabat, puis se déplaceront en Zambie, 3 jours plus tard.

L’apothéose de ce compte de fées sera atteinte, indubitablement, quand les Lions de l’Atlas disputeront la CAN-2025, où ils seront soutenus par un public assoiffé de sacre et qui rêve d’un deuxième titre continental, après celui glané en 1976.