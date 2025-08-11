Ligue Europa: le TAS valide la participation de l’Olympique Lyonnais

Par LeSiteinfo avec MAP

La participation de l’Olympique Lyonnais (OL) à la phase finale de l’édition 2025-2026 de la Ligue Europa a été validée, lundi, par le Tribunal arbitral de sport (TAS).

La plus haute juridiction sportive a, en effet, rejeté un recours du club anglais Crystal Palace contre la décision de l’UEFA de le rétrograder de la Ligue Europa vers la Ligue Conférence, dans une affaire de multipropriété de clubs.

« Après examen des preuves, le panel a conclu que John Textor, fondateur d’Eagle Football Holdings, détenait des actions dans le CPFC et l’OL avec une influence décisive sur les deux clubs à la date d’évaluation de l’UEFA », a expliqué le TAS dans un communiqué.

Le tribunal a battu en brèche l’argument de Crystal Palace selon lequel il aurait été traité de façon inéquitable par rapport à Lyon et Nottingham Forest, qui disputera la Ligue Europa à sa place.

C’est en effet le classement en championnat qui a permis de donner la priorité au club lyonnais, sachant que celui-ci s’est classé sixième en Ligue 1 alors que Palace est arrivé 12e en Premier League.

Se félicitant de la décision du TAS, l’Olympique Lyonnais a indiqué dans un communiqué que la juridiction « confirme la position défendue par le club tout au long de la procédure et renforce son ambition en Ligue Europa cette saison ».

Il s’agit, a-t-il estimé, d' »une excellente nouvelle pour le septuple champion de France à quelques jours de son match de reprise en Ligue 1 face au RC Lens ».

S.L.