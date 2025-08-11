Achraf Hakimi se confie sur sa décision de représenter le Maroc (VIDEO)

Achraf Hakimi a accordé une interview au journaliste Bertrand Latour, sur Canal+, dans laquelle il s’est penché sur plusieurs sujets. De sa carrière à ses ambitions en passant par les accusations de viol auxquelles il fait face en France, l’international marocain du PSG s’est livré à cœur ouvert.

Achraf Hakimi s’est également confié, lors de cet entretien, sur sa décision de représenter les couleurs du Maroc.

« Quand j’étais à l’académie du Real Madrid, le Maroc m’a appelé pour aller en sélection. J’y suis allé et c’était très bien. C’est le pays de mes parents. Mon cœur m’a dit que ma place était de jouer avec le Maroc», a indiqué le défenseur.

Hakimi a aussi souligné, à ce propos, que les jeunes qui ont la double nationalité comme lui optent désormais pour le Maroc vu «que la sélection nationale commence à grandir et essaie de rivaliser avec les grosses équipes».

«J’essaye de participer à tous les stages et de rester prêt pour tout. Actuellement, je pense que je suis le troisième ou le quatrième joueur avec le plus de sélections. Pour moi, écrire l’histoire en étant le joueur avec le plus de sélections avec le Maroc me fera plaisir», a-t-il assuré.

N.M.