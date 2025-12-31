Hakimi ou Chibi : le casse-tête de Regragui pour affronter la Tanzanie

Le sélectionneur national, Walid Regragui, se retrouve face à un véritable casse-tête concernant ses choix en vue du prochain match contre la Tanzanie, comptant pour le tour suivant de la Coupe d’Afrique des Nations.

Selon des informations recueillies par le Site Info, Regragui hésite entre titulariser Achraf Hakimi ou faire confiance à Mohamed Chibi, auteur d’une prestation solide lors de la précédente rencontre face à la Zambie.

Cette hésitation s’explique par la possibilité de réintégrer Hakimi dans le onze de départ, après sa participation en tant que remplaçant lors du dernier match. Toutefois, le sélectionneur craint de le surcharger, d’autant plus que son retour de blessure est encore récent, alors que Chibi a brillé aux côtés d’Ibrahim Díaz.

Walid Regragui devrait trancher dans les prochains jours, avant le coup d’envoi de la prochaine rencontre, en fonction de ses convictions et de l’état de forme d’Achraf Hakimi, désormais déclaré apte.