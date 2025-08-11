Newcastle prêt à offrir 50 M€ pour Brahim Diaz, mais le joueur dit non

La situation de la star marocaine Brahim Diaz au Real Madrid continue de susciter l’intérêt, entre un départ pour obtenir plus de temps de jeu ou la volonté de s’imposer comme titulaire sous les ordres de Xabi Alonso.

Selon certains médias anglais, Newcastle United serait prêt à formuler une offre de 50 millions d’euros pour s’attacher les services de Brahim Diaz lors du mercato estival actuel.

Le club anglais apprécie le profil du joueur, considéré comme l’un des meilleurs meneurs de jeu du continent africain, et souhaite l’intégrer à son effectif.

Toutefois, le site “Defensa Central” affirme que Brahim Diaz a tranché : il souhaite rester au Real Madrid et se battre pour décrocher une place de titulaire au sein de la formation madrilène.