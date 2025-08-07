Achraf Hakimi parmi les 30 nommés au Ballon d’Or 2025

La liste élargie des nominés pour le Ballon d’Or du meilleur joueur au monde en 2025 a été dévoilée ce jeudi.

Sur cette liste figure Achraf Hakimi, aux côtés d’un grand nombre grands joueurs. Le vainqueur du prestigieux trophée sera connu en septembre prochain, lors d’une cérémonie à Paris.

Le défenseur marocain du PSG est en concurrence avec Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Mohamed Salah et bien d’autres stars du football mondial.

La présence d’Achraf Hakimi dans cette liste s’explique par son excellente saison avec le PSG, que ce soit en championnat, en Ligue des champions, ou encore lors de la Coupe du Monde des clubs disputée aux États-Unis.

N.M.