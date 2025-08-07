Brahim Diaz sur les tablettes d’un club anglais

A la Une

Un club anglais entre dans la course pour recruter Brahim Diaz lors du mercato estival en cours, rejoignant ainsi la liste des équipes intéressées par ses services.

Selon le média espagnol « Defensa Central », Newcastle United a manifesté son intérêt pour enrôler l’international marocain cet été.

«Les dirigeants de Newcastle sont prêts à soumettre une offre officielle oscillant entre 40 et 50 millions d’euros pour s’offrir le joueur du Real Madrid», précise le média, rappelant que le club anglais participera à la prochaine Ligue des champions.

A noter que le contrat de Brahim Diaz avec les Merengue court jusqu’au 30 juin 2027.

N.M.