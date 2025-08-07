Sport
A la Une

Brahim Diaz sur les tablettes d’un club anglais

Rédaction N7 août 2025 - 14:10
xr:d:DAFZP5r3BeE:2919,j:2481905696805672395,t:24032020

Un club anglais entre dans la course pour recruter Brahim Diaz lors du mercato estival en cours, rejoignant ainsi la liste des équipes intéressées par ses services.

Selon le média espagnol « Defensa Central », Newcastle United a manifesté son intérêt pour enrôler l’international marocain cet été.

«Les dirigeants de Newcastle sont prêts à soumettre une offre officielle oscillant entre 40 et 50 millions d’euros pour s’offrir le joueur du Real Madrid», précise le média, rappelant que le club anglais participera à la prochaine Ligue des champions.

A noter que le contrat de Brahim Diaz avec les Merengue court jusqu’au 30 juin 2027.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction N7 août 2025 - 14:10


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page