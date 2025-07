L’hommage émouvant de Romain Saïss à Diogo Jota (PHOTOS)

Romain Saïss a rendu un vibrant hommage à Diogo Jota, l’attaquant de Liverpool, décédé ce jeudi dans un tragique accident de la route en Espagne.

Sur Instagram, l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas a partagé des photos en compagnie du joueur portugais, avec qui il avait évolué durant plusieurs saisons à Wolverhampton.

« Triste et sous le choc d’apprendre ta disparition. J’ai passé des années exceptionnelles à tes côtés, mon ami. Repose en paix, Diogo. », a écrit le défenseur marocain. « Mes pensées vont à ta famille, tes proches et tes amis. Je leur souhaite force et courage pour traverser cette terrible épreuve. »

Rappelons que l’accident s’est produit aux alentours de 00h30 sur une autoroute de la province de Zamora dans le nord-ouest de l’Espagne, précise la même source, notant que le véhicule a fait une « sortie de route » avant de prendre feu.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’accident pourrait avoir été provoqué par un pneu de sa voiture qui aurait éclaté au moment d’un dépassement.

Le véhicule était en feu au moment où les pompiers sont arrivés sur place, précise les médias locaux, notant qu’une équipe médicale est également arrivée sur place et a constaté le décès des deux frères.

Diogo Jota, 28 ans, était arrivé à Liverpool en 2020. Il a joué depuis un rôle central dans les succès engrangés par les Reds, dont le titre de champion d’Angleterre la saison dernière.

N.M