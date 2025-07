Ronaldo, Liverpool, l’UEFA… Les hommages pleuvent après le décès de Diogo Jota

L’attaquant portugais de Liverpool, Diogo Jota, et son frère André, également footballeur professionnel en deuxième division portugaise, sont décédés dans la nuit de mercredi à jeudi dans un accident de la route en Espagne, a annoncé la Garde civile.

Le décès du joueur, qui vient de célébrer son mariage il y a quelques jours, a endeuillé le monde du football et attristé de nombreux joueurs et clubs.

Cristiano Ronaldo, son coéquipier en sélection du Portugal, a exprimé son chagrin suite à ce drame.

« Tout à l’heure on était ensemble dans l’équipe nationale. Tout à l’heure tu étais marié. A ta famille, à ta femme et tes enfants, je leur adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. R.I.P. Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Liverpool a également réagi au décès de Diogo Jota dans un message publié sur X. « Le Liverpool Football Club est dévasté par le décès tragique de Diogo Jota. Le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment et demande que la vie privée de la famille, des amis et des coéquipiers de Diogo et André soit respectée, alors qu’ils tentent de surmonter cette perte inimaginable. Nous continuerons à leur apporter tout notre soutien », a assuré le club des Reds.

La Fédération portugaise a aussi tenu à rendre hommage à l’attaquant. «Nous sommes complètement dévastés par la mort de Diogo Jota et de son frère André Silva. Diogo était une personne extraordinaire, respectée par tous ses coéquipiers et ses adversaires, quelqu’un avec une joie contagieuse et une référence dans la communauté elle-même. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Diogo et André Silva, à Liverpool FC et au FC Penafiel, les clubs où les joueurs ont respectivement évolué», indique-t-on.

«Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès tragique de Diogo Jota, international portugais et attaquant du Liverpool FC, ainsi que de son frère André Silva », a écrit, de son côté, l’UEFA dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter : « Nos pensées vont à leur famille, leurs amis, leurs coéquipiers et à tous ceux qui sont touchés par cette perte déchirante ».

