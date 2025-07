Coup de balai au Wydad : on connaît la liste des joueurs sur le départ

Le Wydad de Casablanca souhaite se séparer de plusieurs joueurs durant le mercato estival.

Selon une source de Le Site info, Mohamed Amine Benhachem ne souhaite pas conserver le duo brésilien Pedrinho et Arthur, soulignant que le club envisage de les prêter.

Le défenseur Aymane Dairani quittera également l’équipe, après avoir été écarté de la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde des clubs.

Parmi les éléments sur le départ figurent Saifeddine Bouhra, Zakaria Ghilane et Ismael Benktib. Mickaël Malsa, qui a peu joué à cause des séquelles d’une grave blessure subie il y a plus d’un an, fait aussi partie des partants.

Walid Nassi va également quitter le WAC, tout comme le latéral gauche Zakaria Nassik et Hicham Ait Brahim, de retour d’un prêt. Le club ne s’oppose pas non plus à un départ de l’international tanzanien Suleiman Mwalimu si une offre intéressante est reçue.

Un autre joueur fortement pressenti pour un départ est Abdelmounaim Boutouil, critiqué après ses prestations au Mondial des clubs. Son avenir semble incertain, d’autant plus que le club a officialisé les recrutements du Néerlandais Bart Meijers et du Brésilien Guilherme Ferreira en défense centrale.

Le Wydad prévoit également de prêter plusieurs joueurs, comme Ahmed Ghilouf et Mohamed Jedidi, récemment recrutés en provenance du Chabab Mohammedia, ainsi que certains éléments issus de l’équipe réserve, qui devraient rejoindre d’autres clubs marocains afin d’acquérir de l’expérience.

N.M. (avec Réda Zerrouk)