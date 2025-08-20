Sport

Brahim Diaz séduit Xavi Alonso : « Dans les petits espaces, il est excellent »

Rédaction M20 août 2025 - 17:11

L’entraîneur du Real Madrid a salué la prestation de la star marocaine Brahim Diaz, affirmant qu’il connaissait déjà son niveau et la valeur ajoutée qu’il peut apporter à l’équipe.

Dans une déclaration à la presse, Xabi Alonso a confié au sujet de l’international marocain :
« J’ai trouvé Brahim en très bonne condition. Je le connaissais déjà auparavant et je sais parfaitement la différence qu’il peut faire, ainsi que sa compréhension de son rôle sur le terrain. »

Le technicien espagnol a ajouté : « Dans les petits espaces, c’est un joueur excellent, son rendement ne m’a donc pas surpris. »

À noter que Brahim Diaz était titulaire face à Osasuna ce mardi soir, avant d’être remplacé par son entraîneur en seconde période.


