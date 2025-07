Wydad: des adhérents réclament la démission de Hicham Ait Menna

Hicham Aït Menna, fait désormais face à des appels directs à la démission, après l’élimination du Wydad de Casablanca dès la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs, aux États-Unis.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, des adhérents du club casablancais qualifient la gestion du président de chaotique. Ils affirment avoir alerté à plusieurs reprises sur la manière controversée dont le club est dirigé mais se disent avoir été attaqués et accusés de vouloir déstabiliser Hicham Ait Menna.

« Nous demandons, avec responsabilité et clarté, la démission immédiate de Hicham Aït Menna et de l’ensemble de son bureau, l’ouverture des candidatures et la convocation d’une assemblée générale extraordinaire, qui soit un véritable moment de reddition des comptes et de redressement, dans un cadre institutionnel sain», exhortent-t-il.

Et d’ajouter : «Nous sommes convaincus que cette période difficile marquera le début d’un véritable tri et préparera le terrain pour un retour à l’équilibre. »

