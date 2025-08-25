CHAN 2024 (demi-finales) : le choc Maroc-Sénégal, une finale avant l’heure

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux s’apprête à affronter, mardi (18h30) au stade Mandela à Kampala, son homologue sénégalaise pour le compte des demi-finales du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), dans un match au sommet qui prend l’allure d’une finale avant l’heure.

Avec un troisième sacre historique en ligne de mire pour les Lions de l’Atlas et un deuxième titre consécutif que vise le Sénégal, ce duel entre deux géants du ballon rond africain sera sans doute l’affiche du carré d’as de cette 8e édition du CHAN.

En quart de finale, les Lions de l’Atlas ont réussi à faire tomber la Tanzanie, pays hôte, dans son fief par 1 but à 0.

Malgré une pression constante dans un stade Benjamin Mkapa plein à craquer (41.000 spectateurs), les Lions de l’Atlas avaient fait preuve de sang-froid et de discipline tactique pour tenir bon, même s’ils étaient privés de plusieurs cadres en défense, comme Bouchaib Arssi, Marouane Louadni et Abdelhak Assal.

Avec la meilleure attaque jusqu’à maintenant du tournoi avec neuf buts inscrits, les hommes de Tarik Sektioui ont prolongé leur bonne performance lors de la phase à élimination directe, avec désormais sept victoires consécutives depuis 2014.

L’incontournable Oussama Lamlioui, meilleur buteur de la compétition avec quatre réalisations, n’est pas le seul atout offensif de Sektioui, mais évolue aux côtés de deux autres fers de lance de l’attaque marocaine qui sont le capitaine Mohamed Rabie Hrimat et Youssef Mehri.

En face, les hommes du sélectionneur du Sénégal, Souleymane Diallo auront aussi des atouts à opposer aux éléments nationaux. Ils possèdent une défense compacte, la meilleure de la compétition, avec un seul but encaissé depuis le début de la compétition.

Les Lions de la Teranga, tenants du titre, ont confirmé leur statut de favori en s’imposant 1-0 face à l’Ouganda, autre pays hôte de cette 8e édition du CHAN.

Dans ce duel entre les deux derniers vainqueurs du CHAN, seul l’un d’entre eux accédera à la finale et pourra continuer de rêver de décrocher le titre continental.

L’autre demie mettra aux prises le Soudan et Madagascar, mardi (15h30) à Kampala.

Les Faucons de Jediane ont éliminé l’Algérie, finaliste en 2022, aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme des prolongations. De leur côté, les Barea ont ont pris le meilleur sur le pays hôte, le Kenya, aux tirs au but (4 tab à 3, 1-1 après prolongations).