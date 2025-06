Le Wydad de Casablanca a été cueilli à froid pour son premier match du Mondial des Clubs. Sur sa première occasion, Manchester City a réussi à ouvrir le score pour les Citizens par l’intérmédiaire de Phil Foden.

PHIL FODEN WHAT A GOAL !!!!! MY STARBOY IS BACKKKKKKK pic.twitter.com/r2lqXCfkQa

— ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) June 18, 2025