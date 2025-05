Youssef En‑Nesyri marque et chambre les supporters de Fenerbahçe

L’international marocain Youssef En‑Nesyri a répondu avec panache aux sifflets des supporters de Fenerbahçe.

Dimanche, après avoir inscrit un but contre Eyüpspor en Süper Lig, il a célébré en invitant bruyamment le public à hausser encore le volume des sifflets, une manière de répliquer aux huées qui l’accompagnent depuis plusieurs rencontres malgré ses bonnes statistiques.

Cette saison, l’attaquant a marqué 28 buts en 50 apparitions sous le maillot de Fenerbahçe : 18 réalisations et six passes décisives en 32 matches de championnat, quatre buts et une passe en Coupe de Turquie, ainsi que six buts en 12 matches de Ligue Europa.

Malgré ces performances, les critiques dont il fait l’objet laissent penser qu’il ne restera pas longtemps dans ce club. Plusieurs équipes, notamment en Angleterre et en Arabie saoudite, suivraient déjà son dossier pour un transfert cet été.