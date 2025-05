Finale Coupe de la CAF : où et quand suivre RS Berkane-Simba ?

La Renaissance sportive de Berkane accueillera les Tanzaniens de Simba SC en finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), samedi (20h00) au stade municipal de Berkane, avec l’objectif affiché de signer un résultat positif afin de disputer sous de bons auspices la manche retour, prévue dans une semaine en Tanzanie. Le match sera retransmis sur Bein Sport.

Les Berkanis, sacrés champions du Maroc pour la première fois de leur histoire, tenteront d’accrocher un troisième titre de Coupe de la CAF à leur palmarès après leurs sacres en 2020 et 2022, contre deux finales perdues en 2019 et 2024. C’est dire que la RSB affiche une assiduité remarquable dans cette compétition. Le club de l’Oriental essayera donc de rééditer son exploit en demi-finale quand il a réalisé l’essentiel à domicile face au club algérien du CS Constantine sur le score fleuve de 4 buts à 0, avant de perdre au match retour par 1 but à 0.

Pour ce faire, les hommes de l’entraineur tunisien Mouaine Chaabani, vont miser sur leur homogénéité, discipline tactique et rage de vaincre afin de réaliser le doublé Championnat/Coupe de la CAF.

De leur côté, les Tanzaniens ont validé leur ticket pour la finale aux dépens des Sud-Africains de Stellenbosch FC (aller 1-0, retour 0-0). Seul représentant du football marocain sur la scène africaine encore en lice -la finale de la Ligue des Champions opposant les Sud-africains de Mamelodi Sundowns aux Egyptiens de Pyramids-, la RSB aura la lourde tâche de juguler les ardeurs d’une formation tanzanienne qui ne se présentera pas en victime expiatoire à Berkane.

En effet, Simba FC, finaliste de la Coupe de la CAF en 1993, s’est illustré ces dernières années sur la scène continentale et affiche une présence régulière que ce soit en Ligue des Champions ou en coupe de la CAF.

Simba a soulevé le championnat tanzanien à 22 reprises, contre 6 Coupes de Tanzanie, ce qui fait de lui le 2è club le plus titré du pays derrière Young Africans. Les Berkanis savent pertinemment qu’une large victoire à domicile leur faciliterait la tâche lors du match retour en Tanzanie afin d’éviter toute mauvaise surprise qui gâcherait leur magnifique saison, d’autant plus que Simba n’a essuyé aucune défaite cette saison à domicile en Coupe de la CAF.

« Les finales sont toujours difficiles. Nous devons l’emporter chez nous à l’aller et signer un résultat positif », a assuré Mouaine Chaabani, dans des déclarations à la presse, avant cette finale.

« J’espère que tous les joueurs seront au top de leur niveau afin de s’approcher davantage du titre, sachant que le match retour s’annonce difficile en Tanzanie », a-t-il ajouté. De son côté, le coach sud-africain de Simba SC, Fadlu Davids, qui était l’assistant de l’Allemand Josef Zinnbauer lorsque celui-ci était l’entraineur du Raja Casablanca, a reconnu que la RSB est une formation très forte qu’il connait très bien après l’avoir déjà rencontrée avec les Verts, notant que le club prépare comme il se doit cette finale, tant sur le plan tactique que mental.

« Nous sommes fiers d’être qualifiés en finale, mais nous savons que le match sera très relevé dans un stade très difficile », a-t-il dit.

La finale retour se tiendra le 25 courant au Amaan Stadium de Zanzibar.