RS Berkane : Yassine Labhiri opéré avec succès à Paris après sa blessure en finale

Le club de football de la Renaissance de Berkane a annoncé, ce vendredi, que son joueur vedette Yassine Labhiri a subi avec succès une opération chirurgicale au niveau du ligament croisé antérieur, dans la capitale française, Paris, suite à la blessure contractée lors de la finale de la Coupe du Trône face à l’Olympique de Safi.

« Notre joueur Yassine Labhiri a subi ce matin une opération réussie au niveau du ligament croisé antérieur dans un hôpital de la capitale française, Paris, sous la supervision directe du médecin du club, Dr. Talal El Fadili, qui l’a personnellement accompagné», peut-on lire dans un communiqué publié par le club.

La RSB a précisé que le joueur suivra un programme médical et de rééducation rigoureux au cours des prochaines semaines, dans le but de retrouver la pleine forme et revenir sur les terrains le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions physiques.

Il convient de rappeler que Labhiri a été l’un des joueurs les plus en vue de la Renaissance de Berkane lors de la saison écoulée, marquée par le doublé historique en championnat national et en Coupe de la Confédération africaine.