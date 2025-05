Le Wydad de Casablanca célèbre ses 88 ans d’existence

Le Wydad Athletic Club (WAC) célèbre ce jeudi, le 88e anniversaire de sa création. Ce jour coïncide avec son match contre la Jeunesse Sportive de Soualem, disputé au stade municipal de Berrechid dans le cadre de la 29e journée du championnat national professionnel.

Le club prévoit d’organiser une célébration spéciale à l’issue de cette rencontre, bien qu’il soit également attendu dimanche soir pour affronter la Renaissance de Zemamra lors de la dernière journée du championnat.

Le groupe de supporters « Ultras Winners », dans toutes ses sections, se prépare également à marquer comme il se doit les 88 ans de l’institution.

Sur sa page officielle Facebook, le Wydad a publié :

« D’une noble idée est né le Wydad… Et du cœur de la nation a émergé un rêve. 88 années se sont écoulées depuis la création du Wydad Athletic Club, lorsque des hommes libres se sont réunis pour défendre l’identité d’un pays, donnant naissance à un club devenu symbole de résistance et reflet d’un amour éternel».

Et d’ajouter : « L’histoire a commencé avec une cause, s’est poursuivie avec passion, et s’est amplifiée par les chants des supporters dans chaque stade… Aujourd’hui, en soufflant notre 88e bougie, nous célébrons la gloire et renouvelons notre engagement envers ce club, qui n’a jamais été qu’un simple club… mais bien une cause, une appartenance et une famille inébranlable. »

Fondé en 1937 sous la présidence de Haj Mohamed Benjelloun, le Wydad a remporté cinq titres de championnat avant l’indépendance, entre 1948 et 1954, puis son premier titre post-indépendance lors de la saison 1956-1957. Il est aujourd’hui le club le plus titré au niveau national, avec 22 titres de championnat et neuf Coupes du Trône — la dernière remontant à 2002 sous la houlette de l’entraîneur argentin disparu, Oscar Fullone.

Le Wydad a également triomphé à trois reprises en Ligue des champions de la CAF : en 1992 contre Al Hilal du Soudan, puis en 2017 et 2022 face à Al Ahly d’Égypte. Le club a aussi remporté la Coupe des vainqueurs de coupe africaine en 2002 face aux Ghanéens d’Ashanti Kotoko, ainsi que la Supercoupe de la CAF en 2018 aux dépens de Mazembe (RD Congo).

En 1989, le WAC a été sacré champion de la Coupe arabe des clubs champions après sa victoire contre Al Hilal d’Arabie saoudite à Marrakech. Il a aussi gagné la Supercoupe arabe, la Coupe afro-asiatique en 1993 contre le club iranien Pas, la Coupe Mohammed V en 1979, et la Coupe d’Afrique du Nord à trois reprises, entre autres distinctions.