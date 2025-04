Retour en images sur la première édition du Dislog Maroc Padel Masters (VIDEOS)

La première édition du Dislog Maroc Padel Masters (DMPM), organisée du 18 au 20 avril 2025 au Paradise Padel Club de Casablanca, a marqué un tournant majeur pour le développement du padel au Maroc. Représentant la première étape d’un circuit national repensé, cet événement a su conjuguer intensité sportive, professionnalisme et convivialité, attirant un large public et des joueurs venus de tout le Royaume, mais aussi de France et d’Espagne, dont plusieurs classés dans le Top 150 mondial.

Soutenu par la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), sous l’égide de son président Monsieur Fayçal Laraichi, et porté par Dislog Group en tant que partenaire titre, le DMPM a réuni 160 joueurs, répartis sur deux tableaux ; P1000 pour les élites et P100 pour les compétiteurs avancés, confirmant la dynamique croissante d’un sport en plein essor au Maroc.

UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET UNE AMBIANCE CONVIVIALE

Ce premier rendez-vous a été encadré par un dispositif professionnel rigoureux. Le tournoi a été supervisé par Adil Homriti, juge arbitre certifié ITF, et organisé par l’équipe de Padel Events, pilotée par Omar El Yacoubi et Nacho Payan. Une coordination sans faille qui a permis à chaque match de se dérouler dans les meilleures conditions, offrant au public un spectacle à la hauteur des attentes.

Les spectateurs ont pu profiter, au Paradise Padel Club, d’un véritable village sportif, pensé comme un lieu de vie et de partage dans un cadre féérique doté d’une vue sur mer exceptionnelle avec des espaces de restauration, une aire de jeux pour enfants, des animations familiales et même une représentation artistique de l’école Temps Danse sont venus enrichir l’expérience des visiteurs. Une affluence notable a été enregistrée tout au long du week-end avec près de 2 500 spectateurs venus vivre l’événement sur place et un live stream Youtube qui a atteint les 5 600 vues pour suivre les finales.

UN NOUVEL ÉLAN POUR LE PADEL MAROCAIN

Au-delà de la compétition, cette première édition du DMPM s’inscrit dans une vision plus large : celle de structurer durablement l’écosystème du padel marocain. À travers l’organisation d’un circuit national, l’implication de partenaires engagés et la montée en gamme des infrastructures, le DMPM entend positionner le Maroc comme un acteur de référence du padel sur la scène régionale et internationale.

Parmi les partenaires stratégiques qui accompagnent cette dynamique, le Dislog Group, en tant que partenaire titre, joue un rôle moteur dans le développement du circuit et dans la structuration du padel au Maroc.

La présence de Madame Ghislaine Belkhayat, Présidente de la Fondation Dislog, ainsi que de Farah Belkhayat, ambassadrice d’une nouvelle génération passionnée de sport, a souligné l’engagement fort et multigénérationnel du groupe pour cette discipline.

Aux côtés du Dislog Group, le Groupe Mercure International of Morocco a réaffirmé son engagement fort à travers ses deux enseignes phares : BeSport, sponsor officiel, et Bullpadel Maroc, équipementier officiel du circuit depuis ses débuts. Monsieur Amine Abouyoub, Directeur Général du groupe, ainsi que Madame Samira Rahmoun, Directrice Développement, étaient présents à Casablanca pour accompagner cette première étape

Ce lancement réussi à Casablanca annonce ainsi une série de 5 étapes restantes sur 2025, chacune portée par la même ambition : faire rayonner le padel marocain, révéler ses talents et élargir sa communauté.

RÉSULTATS SPORTIFS

Catégorie P1000 élite :

🥇 Outaleb Khalil & El Amrani Reda

🥈 Bennani D. Walid & Alami Mohamed

🥉 Fertat Reda & Mekki B. Salim

Catégorie P100 avancé :

🥇 Alj Mamoun & Ennachachibi Yannis

🥈 El Antari Driss & Lahlou Mehdi

🥉 Sqalli Karim & Kabli Youssef