Botola: RSB-WAC, Raja-MAS… Les affiches de la 23ème journée

La 23e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, qui se jouera jeudi et vendredi, sera marquée par un duel au sommet entre le leader, la Renaissance Berkane, et son dauphin, le Wydad de Casablanca, tandis que le sort des relégables semble presque scellé.

En effet, la Renaissance Berkane, confortablement installée sur le fauteuil de leader avec 55 points, accueillera son dauphin le Wydad Casablanca (40 pts) qui aura l’opportunité, en cas de victoire, de s’éloigner de la Renaissance Zemamra avec qui il partage la 2e place (40 pts).

Le club de Doukkala sera, lui, appelé à continuer sur la même dynamique et confirmer sa bonne forme affichée cette saison en se déplaçant chez le FUS Rabat (5e, 36 pts).

Le Maghreb Fès, également 5e, sera, quant à lui, accueilli de pied ferme par le Raja Casablanca (7e, 32 pts) qui lorgne la victoire dans ce match afin d’en finir avec les résultats négatifs.

L’AS FAR, 4e avec 38 points et sérieux prétendant pour une place au podium, se rendra chez l’Olympic Safi (8e, 31 pts) avec la volonté de décrocher les points de la victoire et s’assurer à terme une participation à une compétition africaine.

En bas du classement, le Moghreb Tétouan (15e, 12 pts) affrontera le Chahab Mohammedia, lanterne rouge avec 4 unités, dans un face-à-face entre deux relégables dont le sort semble presque scellé compte tenu de l’écart de points avec la Jeunesse sportive Soualem et le Hassania Agadir, 13e ex-aequo avec 22 pts chacun.

Ci-après le programme de la 23e journée :

– Jeudi 27 février :

(17h00) Ittihad Tanger – Jeunesse sportive Soualem

Chabab Mohammedia – Moghreb Tétouan

(19h00) COD Meknès – Hassania Agadir

(21h00) Difaa El Jadida – Union Touarga

– Vendredi 28 février :

(17h00) FUS Rabat – Renaissance Zemamra

Raja Casablanca – Maghreb Fès

(19h00) Olympic Safi – AS FAR

(21h00) Renaissance Berkane – Wydad Casablanca.

S.L