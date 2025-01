M’hamed Fakhir prochain entraîneur du DHJ ? Un dirigeant répond

Un dirigeant du Difaâ Hassani El Jadidi a démenti les rumeurs selon lesquelles M’hamed Fakhir pourrait prendre les rênes du club en remplacement de Zakaria Aboub.

Dans une déclaration à Le Site info, notre source précise que ces allégations sont totalement infondées, précisant que le club n’a pas pris contact avec Fakhir pour le poste d’entraîneur.

Le dirigeant a également indiqué que Abdelhak Benchikha n’est pas non plus dans le viseur du DHJ et se dit surpris par les nombreuses rumeurs qui circulent actuellement après le départ de Aboub.

«Le club préfère prendre son temps avant de choisir son nouvel entraîneur», assure-t-il.

Le DHJ occupe la 9e place du classement avec 23 points, avec un match en retard à disputer contre l’AS FAR dimanche prochain. Le club a perdu ses trois derniers matchs contre Chabab Soualem, la Renaissance de Zemamra et le Wydad.

H.M.