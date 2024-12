Tension au Raja Casablanca après les propos de Youssef Belammari

Par LeSiteinfo avec MAP

Les déclarations de Youssef Belammari, joueur du Raja Casablanca, après la défaite ce mercredi face au Difaa El Hassani d’El Jadida (DHJ), ont provoqué une tension au sein du club.

Belammari a déclaré que ce qui arrive au Raja est inévitable et que les joueurs ne sont pas les seuls responsables de la situation, précisant que les supporters doivent être informés de certains aspects internes.

Il a ajouté qu’un grand club comme le Raja ne mérite pas ce qui lui arrive, et que tout le monde doit assumer ses responsabilités. Il a conclu en disant : « On ne peut pas semer des épines et attendre qu’elles donnent des roses ou du miel. »

Des sources internes au conseil d’administration du Raja ont révélé à Le Site Info que les déclarations de Belammari ont irrité les responsables du club, car elles sont perçues comme étant dirigées contre la direction du club.

Les mêmes sources ont précisé que la direction du Raja rappelle régulièrement aux joueurs et à l’entraîneur de ne pas s’immiscer dans les affaires internes du club et de se concentrer uniquement sur les matchs et les aspects techniques.