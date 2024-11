Les Lions de l’Atlas s’amusent face au Lesotho 7-0 avec un triplé de Diaz

La sélection nationale a battu son homologue du Lesotho sur le score de 7 buts à 0 (mi-temps 5-0), lundi soir au stade d’honneur d’Oujda, en match comptant pour la 6è et ultime journée des éliminatoires (groupe B) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football (Maroc-2025).

Les Lions de l’Atlas se sont imposés grâce à un triplé de Brahim Diaz (5è, 15è, 42è), un doublé de Sofiane Rahimi (37è, 45+2è s.p.) et des réalisations de Youssef En-Nesyri (68è) et Ismael Saibari (70è). Grâce à cette victoire, l’équipe nationale termine en tête de son groupe avec 18 points obtenus en 6 victoires, devançant le Gabon (10 pts), déjà qualifié pour la prochaine CAN et qui s’est imposé lundi soir chez la République Centrafricaine (1-0).