Blessure de Azzedine Ounahi: ce que l’on sait

Azzedine Ounahi s’est blessé dimanche, lors du match qui a opposé Panathinaikos à Lamia en marge du championnat grec. Eprouvant une douleur au niveau de la cheville, l’international marocain a demandé à être remplacé deux minutes avant la fin de la rencontre.

Ce lundi, Ounahi a rejoint le stage de préparation des Lions de l’Atlas, au complexe Mohammed VI de Maâmora, et sera examiné par le staff médical de la sélection nationale qui identifiera la nature de sa blessure.

Les supporters ne doivent toutefois pas s’inquiéter. La blessure d’Ounahi n’est pas grave et le joueur serait bel et bien disponible pour les deux rencontres face au Gabon et au Lesotho, en marge des éliminatoires de la CAN 2025.

Rappelons que les Lions de l’Atlas effectueront trois séances d’entraînements au complexe Mohammed VI avant de s’envoler vers Franceville, au Gabon.

