Romain Saiss a-t-il pris sa retraite internationale ?

Les supporters des Lions de l’Atlas s’interrogent, depuis quelques mois, sur la situation de Romain Saiss qui n’est plus convoqué en sélection.

A ce propos, une source fédérale de Le Site info a indiqué que Walid Regragui est en contact permanent avec l’international marocain et certains autres joueurs qui ne figurent plus sur la liste des convoqués, précisant qu’ils ne sont plus retenus à cause de leur situation en club ou pour manque de temps de jeu.

«Contrairement aux rumeurs qui circulent, Romain Saiss n’a pas pris sa retraite internationale», a également assuré notre source.

A noter que la situation de Romain Saiss à Al Sadd est actuellement compliquée. Il ne participe plus aux matchs locaux et ne prend part qu’aux rencontres de la Ligue des champions d’Asie. Il manque de temps de jeu depuis son retour de prêt d’Al Shabab et a ainsi manqué les quatre derniers matchs des Lions de l’Atlas en marge des éliminatoires de la CAN 2025.

H.M.