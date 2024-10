Youssef Chippo répond aux détracteurs de Azzedine Ounahi

Youssef Chippo a réagi à la campagne menée par certains fans contre Azzedine Ounahi. Plusieurs supporters estiment en effet que le joueur n’a plus sa place en sélection à cause du manque de temps de jeu et son transfert récent vers Panathinaikos.

Après la victoire des Lions face à la Centrafrique, le consultant de beIN Sports s’est dit impressionné par la prestation d’Ounahi. « Il a signé un match excellent. Je ne comprendrais jamais ceux qui le critiquent et ne veulent plus de lui en sélection. Ounahi a prouvé, lors de cette rencontre, que c’est un joueur clé et indispensable pour faire tourner l’équipe», a tranché l’ancien international marocain.

Pour Chippo, Ounahi a le don de bien jouer en sélection. «L’équipe est plus stable et plus équilibrée en sa présence. Son jeu est totalement différent en sélection. Il prouve à chaque fois son intelligence dans ses emplacements sur le terrain, ses réflexes et ses buts», a précisé le consultant.

Rappelons que la sélection marocaine a largement battu son homologue centrafricaine par 5 buts à 0, samedi soir au stade d’Honneur d’Oujda, en match de la 3è journée du groupe B des éliminatoires africaines de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Les buts de la rencontre ont été marqués par Abdessamad Ezzalzouli (18è), Azzeddine Ounahi (38è, 45+2è), Achraf Hakimi (45è) et Soufiane Rahimi (71è, s.p). Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN-2025 en tant que pays hôte, ont consolidé leur place en tête du groupe B avec 9 points après leur succès aux dépens du Gabon (4-1) et du Lesotho (1-0) lors des 1ère et 2è journées.

La République centrafricaine occupe la troisième place avec 3 unités, engrangés en une victoire face au Lesotho (3-1) et une défaite face au Gabon (0-2).

Dans l’autre match de ce groupe, joué vendredi, le Gabon a été tenu en échec à domicile par le Lesotho (0-0).

H.M.