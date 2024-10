Pourquoi Amine Harit n’est plus convoqué en sélection

Walid Regragui a assuré qu’Amine Harit signe un début de saison exceptionnel avec l’Olympique de Marseille.

«Maintenant, je ne le convoque pas vu que je dispose de deux grands joueurs dans son poste. Il s’agit d’Ismail Saibari et de Bilal El Khannouss, qui représentent aujourd’hui l’avenir», a indiqué le sélectionneur national lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi au complexe Mohammed VI de Maâmora.

«Amine Harit est un grand joueur qui a évolué avec Hervé Renard, Vahid Halilhodzic et moi. Il n’acceptera jamais, en cas de convocation, de rester sur le banc de touche. Certains joueurs refusent d’être appelés en sélection et de ne pas jouer. J’ai totalement confiance en El Khannouss et Saibari parce qu’ils le méritent», a précisé le coach.

Walid Regragui a indiqué, en parallèle, que la porte sera toujours ouverte à Amine Harit pour un retour en sélection.

Pour rappel, voici la liste des joueurs retenus pour la double confrontation face à la République Centrafricaine, pour le compte des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2025:

Gardiens de but : Munir El Kajoui (RS Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal FC/Arabie Saoudite), Salaheddine Chihab (Maghreb Fès).

Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris SG/France), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alaves/Espagne), Nayef Aguerd (Real Sociedad/Espagne), Adam Aznou (Bayern Munich/Allemagne), Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais/France), Jamal Harkass (Wydad Casablanca).

Milieux de terrain : Sofyan Amrabat (Fenerbahçe/Turquie), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Bilal El Khannous (Leicester City/Angleterre), Oussama Targhaline (Le Havre/France), Azzeddine Ounahi (Panathinaikos/Grèce), Reda Belahyane (Hellas Vérone/Italie).

Attaquants : Ilias Akhomach (Villareal CF/Espagne), Amine Adli (Leverkusen/Allemagne), Soufiane Rahimi (Al Ain/Emirats Arabes Unis), Ayoub El Kaabi (Olympiacos/Grèce), Youssef En-nesyri (Fenerbahçe/Turquie), Iliesse Ben Seghir (AS Monaco/France), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Osame Sahraoui (Lille/France).

H.M.