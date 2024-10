C1 : le Barça se relance face aux Young Boys (5-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone s’est ressaisi en Ligue des champions en écrasant l’équipe le club suisse des Young Boys de Berne sur le score sans appel de 5 à 0, mardi soir au stade olympique de Montjuïc lors de la deuxième journée.

Les buts catalans ont été inscrits par l’attaquant polonais Robert Lewandowski, auteur d’un doublé (8e, 51e), soit ses 95e et 96e réalisations en C1, le capitaine Raphinha (34e) et le défenseur central Inigo Martinez (37e), en plus d’un but de Mohamed Ali Camara contre son camp (81e).

Battus à Monaco lors de la première journée (2-1), les hommes d’Hansi Flick ont rassuré après avoir concédé le week-end dernier leur premier revers de la saison en championnat face à Osasuna (4-2).

Avec ces trois premiers points, le Barça (10e) avance au classement de cette poule unique dominée jusqu’ici par Dortmund, leader devant Brest (2e), auteur d’une deuxième victoire de prestige à Salzbourg (4-0).

Le club catalan accueillera sa bête noire du Bayern Munich lors la troisième journée le 23 octobre dans l’un des chocs proposés par cette Ligue des champions dans son nouveau format.