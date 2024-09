Mondial de futsal: les Lions de l’Atlas s’assurent une belle prime

Les joueurs de la sélection nationale de futsal ont reçu une belle prime après avoir décroché leur qualification en quart de finale de la Coupe du monde. La FRMF avait en effet promis une prime de 200.000 dirhams aux joueurs en cas de victoire face à l’Iran. En plus, les Lions de l’Atlas ont déjà touché une prime de 100.000 dirhams après s’être qualifiés en huitièmes.

Rappelons que la sélection marocaine de futsal s’est qualifiée aux quarts de finale de la Coupe du Monde (Ouzbékistan-2024), en s’imposant face à l’Iran (4-3), en match des huitièmes disputé jeudi au Complexe Sportif Universel de Boukhara.

Les Iraniens ont ouvert le score par Mohammadhossein Derakhshani à la 4-ème minute du jeu. Le Maroc n’a pas tardé à remettre les pendules à l’heure par le biais de Khalid Bouzid (7è). Un but contre son propre camp de Alireza Rafieipour a donné l’avantage au Cinq national à la 11-ème minute. Soufiane El Mesrar (17è) et Idriss Raiss El Fenni (20è) ont triplé et quadruplé la mise.

Dès l’entame de la seconde période, Hossein Taybi (21è) et Moslem Oladghobad (22è) ont réduit l’écart à un but pour l’Iran, maintenu par les Lions de l’Atlas jusqu’à la fin de la rencontre.

Le Maroc jouera sa place dans le dernier carré pour la première fois de son histoire, dimanche prochain à Boukhara, face au Brésil victorieux du Costa Rica (5-0).

H.M.