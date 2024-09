Mondial de futsal: Hicham Dguig s’exprime après la victoire des Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine a bien géré son premier match de la phase de groupes du Mondial-2024 de futsal, malgré la pression énorme, a affirmé le coach Hicham Dguig, lundi à Tachkent.

“Pour moi, les joueurs ont fait un bon match. Le rythme était élevé et l’adversaire était poussé par un énorme public, vu la proximité géographique avec l’Ouzbékistan”, a expliqué Dguig dans une déclaration à la presse, suite à la victoire 4-2 contre le Tadjikistan en match comptant pour la 1ère journée du groupe E.

C’est normal dans de telles circonstances que certains joueurs, surtout les moins expérimentés, commettent des fautes, a souligné le sélectionneur national, pour qui, “c’est la manière de gérer la pression et de remporter le match dans ces conditions qui est importante”.

“C’était le match que je craignais, vu que c’était notre première sortie et, de surcroît, contre une équipe que nous ne connaissons pas bien”, a encore indiqué Dguig.

“Notre adversaire a joué sans complexe, avec un gardien de but engagé dans le champ et une forte volonté de signer un bon résultat. C’est difficile de jouer contre ce genre d’équipes”, a-t-il précisé, ajoutant que “maintenant, nous affronterons des équipes que nous connaissons bien et nous allons mieux nous préparer”.

Pour Soufiane El Mesrar, joueur de l’équipe nationale, le match était difficile, devant une équipe tadjike coriace qui jouait presque à domicile.

“Nous avons pu l’emporter, même si notre niveau n’était pas au top. Nous allons corriger nos erreurs, pour aller très loin dans notre parcours”, a-t-il promis.

De son côté, le gardien de but Abdelkrim Anbia, désigné homme du match, a indiqué que le premier match est toujours difficile, “mais nous avons fait preuve d’un esprit combatif qui nous a permis de décrocher les trois points”.

“Maintenant, nous allons nous préparer pour le Panama afin d’empocher les points de la victoire et aborder sans pression notre dernier match contre le Portugal”, a-t-il dit.

Pour leur prochaine sortie, les Marocains affrontent, le 19 septembre à Tachkent, le Panamá lourdement battu lundi par le Portugal (10-1).

