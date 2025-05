Mondial U-20 Chili 2025 : la date du tirage au sort dévoilée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tirage au sort pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025 aura lieu à Santiago, le jeudi 29 mai à 18h00, heure locale (23h00 heure marocaine), a annoncé mercredi la Fédération internationale de Football association (FIFA).

Les matchs de ce tournoi, qui verra la participation du Maroc, se dérouleront à Santiago, Valparaíso, Rancagua et Talca, du 27 septembre au 19 octobre prochains.

Le tournoi compte les deux équipes les plus titrées de la compétition : l’Argentine, qui compte six titres à son actif, et le Brésil, quintuple vainqueur. La Nouvelle-Calédonie est la seule nation à fouler la scène pour la première fois.

Voici par ailleurs le tableau des 24 sélections nationales qualifiées par confédération :

AFC : Australie, Japon, République de Corée, Arabie saoudite

CAF : Égypte, Maroc, Nigéria, Afrique du Sud

Concacaf : Cuba, Mexique, Panama, USA

CONMEBOL : Argentine, Brésil, Chili (pays hôte), Colombie, Paraguay

OFC : Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande

UEFA : France, Italie, Norvège, Espagne, Ukraine.

La phase des groupes comptera six groupes de quatre équipes. Pour le tirage au sort, les équipes ont été réparties en quatre chapeaux de six équipes, selon le système de classement de la FIFA. En tant que pays hôte, le Chili a été automatiquement placé dans le chapeau 1.

Ce sera la deuxième fois que le Chili accueillera cette compétition mondiale, après l’édition de 1987, organisée par la nation sud-américaine, alors que le tournoi s’appelait encore Championnat du Monde Juniors de la FIFA. À cette occasion, la Yougoslavie avait battu l’Allemagne de l’Ouest aux tirs au but pour remporter le tournoi.

La sélection marocaine des moins de 20 ans s’était qualifiée pour le Mondial du Chili, en atteignant les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) après sa victoire face à la Sierra Leone (1-0) après prolongations, le 12 mai au Caire.