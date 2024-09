Azzedine Ounahi de retour chez les Lions de l’Atlas

Après avoir rejoint le club grec du Panathinaikos, Azzedine Ounahi retournera au camp de préparation des Lions de l’Atlas ce mercredi.

L’international marocain a en effet effectué son test médical et prendra l’avion cette après-midi pour rallier le complexe sportif Mohammed VI de Maâmora, où la sélection nationale prépare ses matchs face au Gabon et au Lesotho, en marge des éliminatoires de la CAN 2025.

Rappelons qu’Ounahi a rejoint sa nouvelle formation sous forme de prêt avec une option d’achat de 11 millions d’euros.

« Le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi, quitte l’Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d’achat et rejoint le club grec Panathinaïkós. Bonne continuation Azzedine Ounahi », a annoncé l’OM sur son site officiel.

Le joueur marocain, qui avait impressionné Luis Enrique lors du Mondial 2022, a refusé de céder aux offres alléchantes du Khalij, dont Al Sadd qui lui proposait un salaire annuel de 7 millions d’euros. Craignant de perdre sa place en sélection, Ounahi a tenu à rester en Europe. Après avoir rejoint Panathinaïkós, le joueur disputera la Conference League, au grand bonheur de ses fans.

H.M.