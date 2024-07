Javier Ribalta prochain directeur sportif du WAC ? Il brise le silence

Contacté par Le Site info, l’ancien directeur sportif de l’OM a indiqué n’avoir été contacté par aucun responsable du WAC, soulignant que les allégations qui circulent sont totalement fausses.

Javier Ribalta est un dirigeant sportif espagnol, connu pour ses rôles de responsable du recrutement et de la gestion des transferts dans plusieurs clubs de football européens. Il a travaillé pour des clubs prestigieux comme la Juventus, Manchester United, le Zenit Saint-Pétersbourg, et plus récemment l’Olympique de Marseille, où il a occupé des postes de directeur sportif ou de responsable du recrutement.

Ribalta est reconnu pour son expertise en détection de talents et en négociation de transferts. D’après les rumeurs qui circulaient, l’Espagnol est en passe de rejoindre le Wydad sur recommandation du nouvel entraîneur Rulani Mokwena.

H.M.