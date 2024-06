Le défenseur marocain Chadi Riad a marqué le second but des Lions de l’Atlas face au Congo à la 16e minute de la rencontre. C’est le premier but internatioanl de Chadi Riad avec le Maroc.

BUUUUTTTT DE CHADI RIAD !!!!! Congo 🇨🇬 0-2 Maroc 🇲🇦 pic.twitter.com/H7US7JetNS — Jebran 🇲🇦 (@Jebran_Football) June 11, 2024